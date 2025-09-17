Путин поручил подготовить новую прямую линию

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин поручил правительству России и своей администрации подготовиться к новой прямой линии.

По словам президента, работа с обращениями россиян, поступившими на прямую линию, должна быть максимально разбюрократизирована.

"Нужно сделать все для того, чтобы эта работа <...> проводилась вживую, как это делает "Народный фронт", чтобы все запросы людей, как бы много их ни было, были в работе <...> Я бы попросил так дальше выстраивать эту работу", – сказал российский лидер в ходе совещания с членами правительства.

Он отметил, что прямая линия проводится не первый год, однако она не теряет своей актуальности и важности. По его мнению, этот проект – живая обратная связь с людьми, которая помогает выявлять наиболее острые проблемы и соответствующим образом реагировать на запросы граждан.

Прошлая прямая линия с Путиным состоялась 19 декабря 2024 года. Глава государства ответил на вопросы журналистов и жителей РФ. В общей сложности эфир продлился 4,5 часа. Президента спрашивали об СВО, отношениях с западными странами и проблемах в соцсфере.