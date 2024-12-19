Путин в шутку призвал не слушать Пескова

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин в шутку призвал не слушать своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, попросившего журналистов задавать по одному вопросу на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Представитель Кремля обратил внимание, что, задавая два вопроса подряд, журналисты лишают кого-то из своих коллег возможности обратиться к президенту.

"Не слушайте Пескова, задавайте", – сказал на это глава государства.

Путин проводит 19 декабря совмещенную прямую линию и пресс-конференцию. Мероприятие он начал с ответа на вопрос, как России удается удержаться на плаву и продолжать свой рост "в условиях, когда мир сходит с ума". По его словам, "когда все спокойно, стабильно, размеренно, становится скучно и хочется движухи. Когда же есть движуха, нам кажется, что ужас".

Кроме того, Путин ответил на вопрос о слабости России, процитировав американского писателя Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".

