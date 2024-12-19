Путин рассказал о парадоксе человеческого мышления

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин начал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию с ответа на вопрос, как России удается удержаться на плаву и продолжать свой рост "в условиях, когда мир сходит с ума".

"Когда у нас все спокойно, стабильно, размеренно, нам становится скучно, хочется движухи. Когда у нас движуха, нам кажется, что ужас", – заявил президент.

"Итоги года" с Владимиром Путиным проходят 19 декабря в Гостином Дворе в Москве. В этот раз модераторами мероприятия стали военкор Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова.

Ожидается, что прямая линия продлится около 3–4 часов, так как федеральные ТВ-каналы закладывают на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" именно столько эфирного времени. Между тем в этом году на мероприятии находятся представители зарубежных СМИ.

Число обращений от россиян на прямую линию с президентом приблизилось к 2 миллионам. Вопросы принимаются до окончания мероприятия.

Любой все еще может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

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