Число обращений к прямой линии Путина приблизилось к двум миллионам

Фото: kremlin.ru

Количество обращений, которые направили граждане РФ на прямую линию с Владимиром Путиным, практически достигло двух миллионов за несколько часов до начала эфира. Об этом сообщили ведущие на телеканале "Россия 24".

На данный момент число обращений к прямой линии с Путиным составляет свыше 1 миллиона 974 тысяч. Прием заявок от россиян продолжается вплоть до завершения пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что наиболее популярными вопросами к прямой линии с президентом являются темы, связанные с СВО, пособиями для инвалидов, медициной, экономикой, развитием страны и другими проблемами.

Большая пресс-конференция с Путиным, которая в этом году совмещена с прямой линией, состоится 19 декабря в Гостином Дворе в Москве. Вопросы принимаются до самого окончания мероприятия.

Любой человек может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

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