Песков: в числе вопросов к прямой линии Путина фигурируют связанные с СВО темы

Фото: kremlin.ru

В числе вопросов к прямой линии Владимира Путина фигурируют темы, связанные с СВО и потребностями людей на фронте, а также с обеспечением инвалидов и медициной. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Много других вопросов, связанных с экономикой, с экономическим развитием, с проблемами, которые возникают. Это все на повестке дня", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Песков отметил, что ИИ позволяет сократить обработку сообщений россиян в несколько раз. Этот инструмент дает безграничные возможности по фрагментации тем и обращений.

Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг, 19 декабря, в столичном Гостином Дворе. Число обращений к президенту уже превысило 1,6 миллиона.



Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

