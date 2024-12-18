Количество обращений россиян на прямую линию с Путиным составило более 1,6 млн

Фото: kremlin.ru

Число обращений россиян на прямую линию с Владимиром Путиным превысило 1,6 миллиона. Об этом сообщается в телеграм-канале "Вестей" со ссылкой на данные Народного фронта.

По состоянию на 12:51 по московскому времени всего поступило 1 609 031 обращение, в том числе 877 492 звонка, 323 709 сообщений и 198 102 вопроса в соцсетях.

При этом федеральные телеканалы закладывают на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" три часа эфирного времени. Начало прямой трансляции планируется в 12:00. Первый канал, "Россия 1", НТВ и ОТР в сетке вещания закладывают на нее три часа эфирного времени – до 15:00 соответственно.

В прошлом году большая пресс-конференция и прямая линия президента продлилась 4 часа 3 минуты. В ее рамках российский лидер ответил на более 80 обращений и вопросов граждан и журналистов. Самой короткой по времени пресс-конференцией стала первая встреча Путина с журналистами в 2001 году. Она продлилась 1 час 35 минут. Самой продолжительной встречей оказалась пресс-конференция, которая проводилась 4 часа 40 минут, в 2008 году.

Вместе с тем с 2004 года общение президента с журналистами ежегодно продолжалось свыше 3 часов. В 2001 году прямая линия длилась 2 часа 20 минут, а в 2013 году был установлен рекорд – 4 часа 47 минут.

Большая пресс-конференция с президентом, которая будет совмещена с прямой линией, состоится 19 декабря. Вопросы принимаются с 8 декабря и до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

