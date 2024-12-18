Песков рассказал о напряженной подготовке Путина к прямой линии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин готовится к подведению итогов года, которое состоится в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Помимо рутинной работы, какие-то все равно встречи идут непубличного характера, но главным образом президент (готовится. – Прим. ред.) к подведению итогов года", – сказал представитель Кремля.

Между тем общее число обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,2 миллиона. Поступающие обращения обрабатывает искусственный интеллект (ИИ). Самыми популярными темами стали вопросы ЖКХ, медицины, соцподдержки военных, господдержки семей с детьми, деятельности властей, пенсионных выплат и образования.

Большая пресс-конференция президента, объединенная с прямой линией, пройдет 19 декабря. Вопросы Путину принимаются вплоть до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".