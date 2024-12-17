Песков: Путин 17 и 18 декабря готовится к прямой линии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет 17 и 18 декабря за подготовкой к прямой линии, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент сегодня и завтра готовится к подведению итогов года. Работает с массивом вопросов. Постоянно запрашивает информацию у членов правительства", – поделился пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, именно из-за подготовки к прямой линии в графике главы государства сейчас отсутствуют публичные мероприятия.

Большая пресс-конференция с президентом, которая будет совмещена с прямой линией, состоится 19 декабря. Вопросы принимаются с 8 декабря и до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".