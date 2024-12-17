Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,2 миллиона

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Общее количество обращений на прямую линию с Владимиром Путиным превысило 1,2 миллиона. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

Поступающие обращения обрабатывает искусственный интеллект.

По словам руководителя направления развития бизнеса GigaChat Алены Стемпаржевской, самыми популярными темами обращений стали вопросы ЖКХ, медицина и социальная поддержка военных. Кроме того, россиян интересуют темы государственной поддержки семей с детьми, деятельности властей, пенсионных выплат и образования.

Вместе с тем большая часть обращений на прямую линию была направлена гражданами РФ старше 35 лет.

Большая пресс-конференция с президентом, которая будет совмещена с прямой линией, состоится 19 декабря. Вопросы принимаются с 8 декабря и до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

