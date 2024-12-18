Большая пресс-конференция Путина состоится в Гостином Дворе

Фото: kremlin.ru

Совмещенная большая пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина пройдет 19 декабря в Гостином Дворе. Об этом говорится в материалах к мероприятию, доступных для аккредитованных журналистов, сообщает ТАСС.

Также 18 декабря для представителей СМИ организовали ПЦР-тестирование в здании администрации президента. Около 11:00 там собралась большая очередь, указывает агентство.

Кроме того, журналистам выдают подарочные наборы, в составе которых сумка для ноутбука, фирменный блокнот, календарь и металлическая ручка.

Накануне общее число обращений на прямую линию с Путиным уже превысило 1,2 миллиона. Поступающие обращения обрабатывает искусственный интеллект. Самыми популярными темами, по которым обращались россияне, стали вопросы ЖКХ, медицины, соцподдержки военных, господдержки семей с детьми, деятельности властей, пенсионных выплат и образования.

По данным на утро 18 декабря, от россиян поступил 1 539 761 вопрос, из которых 831 966 были получены через звонок в call-центр, 373 262 – сообщением, 96 363 обращения было принято через сайт, 40 008 – через мобильное приложение, а 198 162 – социальные сети.

Большая пресс-конференция президента, объединенная с прямой линией, пройдет 19 декабря. Вопросы Путину принимаются вплоть до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".