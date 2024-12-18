Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,5 миллиона

Фото: kremlin.ru

Число обращений на прямую линию с Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, составило свыше 1,5 миллиона. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

По данным на утро 18 декабря, от россиян поступил 1 539 761 вопрос, из которых 831 966 были получены через звонок в call-центр, 373 262 – сообщением, 96 363 обращения было принято через сайт, 40 008 – через мобильное приложение, а 198 162 – социальные сети.

Большая пресс-конференция с президентом, которая будет совмещена с прямой линией, состоится 19 декабря в Гостином Дворе. Вопросы принимаются с 8 декабря и до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

