Песков заявил, что Путин ответственно готовится к прямой линии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин ответственно готовится к прямой линии и обновляет свои знания по всем отраслям экономики, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Он получает с самого начала непосредственно обращения граждан, каждое распечатано на отдельном листе. И он имеет возможность некоторые из них посмотреть. Он всегда делает это и достаточно много смотрит сам", – сказал Песков в интервью газете "Известия".

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это дает очень хорошую обратную связь от граждан. При своей подготовке Путин, кроме прочего, использует большое число справочных материалов, включая статистические показатели по разным отраслям.

Ожидается, что на пресс-конференции будут присутствовать иностранные журналисты из недружественных стран. Песков заметил, что все аккредитованные специалисты продолжают работать в России, но некоторые представители зарубежных СМИ решили приехать специально для этого мероприятия.

Представитель Кремля отметил, что число иностранных журналистов на пресс-конференции Путина будет на уровне 2023 года.

Ранее Песков заметил, что наиболее популярными вопросами к прямой линии с президентом являются темы, связанные с СВО, пособиями для инвалидов, медициной, экономикой, развитием страны и другими проблемами.

Большая пресс-конференция с Путиным, которая в этом году совмещена с прямой линией, состоится 19 декабря в Гостином Дворе в Москве. Вопросы принимаются до самого окончания мероприятия.

Любой человек может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

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