Путин оценил слабость России словами Марка Твена

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Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции ответил на вопрос о слабости России, процитировав американского писателя Марка Твена.

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены", – заявил президент РФ.

В ответ на приведенную Путиным цитату в Гостином Дворе, где проходят "Итоги года", прозвучали аплодисменты.

Кроме того Путин заявил, что не знает, когда пройдет его встреча с одержавшим победу на недавних выборах президентом США республиканцем Дональдом Трампом. Президент РФ отметил, что Трамп пока ничего не говорил по поводу их возможной встречи. Путин также напомнил, что не разговаривал с новым американским лидером уже более четырех лет.