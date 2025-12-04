Форма поиска по сайту

04 декабря, 16:31

Общество
Врач Вознесенский предупредил о новом росте заболеваемости гриппом в конце января

Рутинный вирус? Как защититься от гонконгского гриппа

В России растет число заболевших гонконгским гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре. Насколько он опасен и как его избежать, разбиралась Москва 24.

Проблемы начинаются внезапно

Фото: depositphotos/alexraths

В России отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе гриппом. При этом в 80,9% случаев выявляется так называемый гонконгский вариант, сообщили в Роспотребнадзоре. В свою очередь, в столичном управлении ведомства отметили, что в Москве тоже продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, а вирусы A(H3N2) также лидируют среди выявленных штаммов.

В департаменте здравоохранения Москвы напомнили, что возбудители гриппа отличаются агрессивностью и высокой скоростью размножения. Поэтому обычно болезнь начинается внезапно: за считаные часы после заражения происходит глубокое поражение слизистой оболочки дыхательных путей, которая становится уязвима перед проникновением в нее бактерий.

В большинстве случаев грипп проходит через несколько дней, но все может протекать и в более тяжелой форме, в том числе с осложнением в виде пневмонии. Также надо учитывать, что в некоторых случаях могут обостряться имеющиеся хронические заболевания.

Кроме того, грипп может вызывать осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов в виде отитов, синуситов, ринитов и трахеитов. Под угрозой находится и работа сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, возможны и осложнения со стороны нервной системы, такие как менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгия, полирадикулоневрит, отметили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что заболевшим важно остаться дома, чтобы не заражать окружающих, а также изолироваться от здоровых членов семьи. Помещение, где находится больной, надо регулярно проветривать и как можно чаще проводить в нем влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств. Крайне важно соблюдать постельный режим, так как при гриппе увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма, предупредили эксперты.

Рутинный вирус

Фото: depositphotos/ ia__64

На сегодняшний день ученые с очень высокой степенью достоверности могут прогнозировать подъемы заболеваемости на каждой неделе года, основываясь на многолетнем опыте предыдущих наблюдений, рассказал Москве 24 врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Согласно им, ежегодно с середины сентября в России начинается сезон ОРВИ, в том числе и гриппа. Сейчас идет вполне ожидаемый подъем респираторных заболеваний, который значительно спадет в первой половине января.

"При этом традиционно самыми распространенными являются вирусы гриппа А, которые представлены подтипами H1N1 и H3N2. Последний – это и есть гонконгский грипп, который известен с конца 1960-х. Нет никаких оснований говорить, что он как-то видоизменился и стал вызывать большую настороженность", – отметил эксперт.

Это рутинный вирус, с которым врачи умеют бороться. Более того, ему не присущи какие-то особые симптомы. Они будут такими же, как и в целом при гриппе: подъем температуры, ломота в мышцах и суставах, насморк, кашель.
Сергей Вознесенский
врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН

Эксперт предупредил, что при тяжелом течении болезни могут развиваться осложнения. Чтобы этого не произошло, при выявлении симптомов нужно сразу обращаться к врачу, который оценит состояние больного и назначит лечение.

"Что касается профилактики, самый главный момент, на мой взгляд, это вакцинация. Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают в том числе и от вируса гонконгского гриппа. При этом сделать прививку не поздно и сейчас, тем более что с конца января и в феврале ожидается вторая волна подъема заболеваемости", – отметил врач.

Он напомнил, что всем необходимо соблюдать основные меры профилактики, в том числе носить одноразовые медицинские маски в местах большого скопления людей и часто мыть руки.

Трошина Любовь

обществоистории

