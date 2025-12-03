Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Москве

Фото: depositphotos/serezniy

В Москве продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в текущем эпидемиологическом сезоне, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 24 по 30 ноября отмечается продолжение роста заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей. Среди выявленных штаммов чаще всего встречаются вирусы гриппа A(H3N2).

Ранее Роспотребнадзор опроверг появление в стране "необычного вируса". В рамках постоянного мониторинга и эпиднадзора никаких нетипичных патогенов не обнаружено.

В пресс-службе ведомства также напомнили, что наиболее эффективной мерой защиты и профилактики гриппа является вакцинация. При этом ситуация с ростом заболеваемости находится на контроле Роспотребнадзора.

