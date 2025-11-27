Врач Кондрахин: боль в ушах при ОРВИ может появиться из-за отека перепонки

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Боль в ушах при ОРВИ может появиться из-за отека барабанной перепонки. Об этом Агентству "Москва" заявил кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Пирогова Андрей Кондрахин.

Специалист прокомментировал публикации в СМИ о том, что в России появился новый вирус, характеризующийся высокой температурой и болью в ушах.

"Это очень похоже на вирусную инфекцию, и необязательно это грипп. Есть много других вирусов, которые мы просто не всегда проверяем, они относятся к группе ОРВИ. Если кашель появился с самого начала вместе с температурой, то здесь, скорее всего, какая-то вирусная инфекция, надо просто дальше вычислять, обследовать, для этого нужно сделать пациенту диагностику", – сказал врач.

Он уточнил, что в некоторых случаях у человека на фоне болезни может развиться отек барабанной перепонки, из-за чего и возникает боль в ушах. Однако для уточнения диагноза и назначения лечения необходимо обратиться к специалисту.

Кондрахин напомнил, что ОРВИ от гриппа можно отличить по особенностям развития заболевания. Например, при гриппе в первые 3 дня фиксируется высокая температура, после чего появляются насморк, кашель и другие симптомы.

Ранее Роспотребнадзор опроверг появление в стране "необычного вируса". В рамках постоянного мониторинга и эпиднадзора никаких нетипичных патогенов не обнаружено. В настоящее время в РФ наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.