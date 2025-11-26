26 ноября, 15:47Общество
Число случаев гриппа выросло вдвое в столице за неделю
Фото: depositphotos/ia__64
Число случаев гриппа увеличилось за прошлую неделю в Москве в два раза, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Ведомство уточнило, что среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа A (H3N2).
Ранее Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о первом в мире случае заражения вирусом птичьего гриппа H5N1. Инфицирование с последующей смертью произошло в США. Как уточнили в федеральной службе, случай заражения этим подтипом стал не только первым в этой стране, но и в мире.
При этом специалисты постоянно контролируют ситуацию с зоонозными инфекциями в России. В частности, научные организации активно участвуют в глобальной сети мониторинга межвидового перехода вирусов гриппа и углубленно изучают их эпидемическую и пандемическую угрозу.
