26 ноября, 15:47

Общество

Число случаев гриппа выросло вдвое в столице за неделю

Фото: depositphotos/ia__64

Число случаев гриппа увеличилось за прошлую неделю в Москве в два раза, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Ведомство уточнило, что среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа A (H3N2).​

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о первом в мире случае заражения вирусом птичьего гриппа H5N1. Инфицирование с последующей смертью произошло в США. Как уточнили в федеральной службе, случай заражения этим подтипом стал не только первым в этой стране, но и в мире.

При этом специалисты постоянно контролируют ситуацию с зоонозными инфекциями в России. В частности, научные организации активно участвуют в глобальной сети мониторинга межвидового перехода вирусов гриппа и углубленно изучают их эпидемическую и пандемическую угрозу.

Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о заражении птичьим гриппом H5N5 в США

