18 ноября, 08:30

Общество
Академик РАН Онищенко: антибиотики неэффективны против вируса гриппа

В РАН предупредили о бесполезности антибиотиков при лечении гриппа

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Антибиотики не стоит самостоятельно принимать при заболевании гриппом, так как они против него неэффективны, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Антибиотики назначаются только тогда, когда человек перенес заболевание или заболел, чтобы не было осложнений инфекционного порядка, связанных с тем, что на втором этапе вступают микробы, возникает всякого рода пневмония", – отметил эксперт.

Академик подчеркнул, что решение о применении антибиотиков должен принимать исключительно врач.

Ранее Онищенко заявлял, что быстро "поднять" иммунитет невозможно, так как за ним нужно следить постоянно. Для его поддержки он рекомендовал правильное питание, особенно рыбу, сон не менее 7 часов и одеваться по сезону.

Врачи напомнили о риске пневмонии в сезон простуд

