Академик РАН Онищенко: "поднять" иммунитет не получится, его надо поддерживать

Фото: Москва 24/Александр Авилов

"Поднять" иммунитет перед холодами не получится, потому что это не брошенная на пол вещь, за ним нужно следить постоянно. Об этом Life.ru рассказал зампрезидента Российской академии образования, академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Для поддержки иммунитета он порекомендовал правильно питаться. Лучше есть рыбу, так как она содержит много белка. Также для поддержания здоровья необходимо спать не менее 7 часов в сутки. Кроме того, академик отметил, что нужно одеваться по сезону – резкие изменения температуры в любую сторону опасны для человеческого организма.

"В это время, когда меняется температура, не выбегать с короткими рукавами на улицу. Например, сегодня потеплело, я смотрю – уже народ куртки поснимал. Не надо! Зачем?" – сказал Онищенко.

Для восстановления иммунитета он посоветовал принимать витамины. Также академик призвал обязательно сделать прививку от гриппа.

Ранее терапевт Анна Хакимова рассказала, что снять воспаление при простудных заболеваниях поможет куриный бульон. Слизь в дыхательных путях разжижает аминокислота цистеин, которая содержится именно в этом блюде.

Воспалительные процессы уменьшает вещество с антиоксидантным действием – карнозин. Благодаря ему снижается выработка белков воспаления. Кроме того, бульон быстро усваивается и практически не расходует энергию, которая должна тратиться на борьбу с болезнью.

