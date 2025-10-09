Терапевт Чернышова: самоназначение витамина D опасно для здоровья

Витамин D3 синтезируется в коже под воздействием солнечного света, но с наступлением осени сложно получить его таким способом, поэтому на помощь приходят различные добавки. Подробнее о правилах приема этого биоактивного вещества читайте в материале Москвы 24.

И витамин, и гормон одновременно

Витамин D3 является одновременно витамином и гормоном, влияющим на множество функций организма, в том числе на поддержание здоровья костей, зубов, иммунной системы, сон, работоспособность и деторождение. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Витамин D3 синтезируется в коже человека при солнечном свете и усваивается из пищи. Однако именно из солнечного света усваивается не такой уж большой процент, поэтому некоторым он необходим круглый год. Вопрос только в какой именно дозировке. Важно понимать, что у каждого человека своя индивидуальная к нему чувствительность, то есть способность его усваивать.

Перед приемом витамина D3 нужно сдать кровь на анализ и пройти генетический тест. Эксперт отметила, что этот витамин у некоторых даже без назначения каких-либо лекарственных средств или биодобавок может быть повышен.

По словам Чернышовой, назначать себе самостоятельно добавки, не сдав анализы и не проконсультировавшись с врачом, опасно даже тем, у кого легкий дефицит витамина D3. По ошибке человек может принять ударную дозу, а D3 имеет способность накапливаться в организме и вызывать передозировку.

"Витамин D3 противопоказан людям с установленной передозировкой этого вещества, при некоторых заболеваниях почек, например, с определенными видами мочекаменной болезни, а также людям с повышенной чувствительностью к этому веществу", – добавила терапевт.

Витамин D3 можно получить из некоторых продуктов: жирных сортов рыбы (особенно богата им сельдь), икры, яичного желтка, некоторых видов овощей, а также из куриной и говяжьей печени, рассказала Чернышова.

В каких формах принимать

Однако восполнить дефицит витамина D3 только продуктами нельзя, особенно, если речь идет о генетической мутации, рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.





Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук При определенных мутациях в генах могут быть сбои при транспортировке витамина D3 и переводе его организмом в активную форму. Потому что холекальциферол – это форма витамина D, который в нашем организме сам по себе не действует. Он сначала должен в печени преобразоваться в 25-гидроксикальциферол, а потом в почках уже в активную форму – кальцитриол.

Врач указала, что витамин D3 важно назначать только по показаниям и после сдачи анализа, не ориентируясь на время года или собственные предпочтения.

"При дефиците врачи назначают 15–20 капель, то есть это где-то в среднем получается 10–15 тысяч международных единиц в сутки. В редких случаях при выраженном дефиците врачи могут назначать и 20 тысяч международных единиц", – добавила врач.

Минимально допустимый уровень витамина D3 в крови – 20 нанограмм на миллилитр, максимально – 50, рассказала Скорогудаева.

При этом время приема биодобавок с витамином D3 никак не влияет на его усвояемость организмом, подчеркнула специалист. Важно учитывать дозировку и форму витамина D3 – водорастворимая или жирорастворимая.

Перед приемом нужно прочитать рекомендации, указанные производителем. Например, жирорастворимая (масляная) форма витамина D3, часто выпускаемая в капсулах, будет усваиваться при приеме только с жирной пищей, отметила Скорогудаева.

А вот поливитамины будут не эффективны при выраженной недостаточности холекальциферола, так как в них содержится не более двух тысяч международных единиц, что очень мало, указала эндокринолог.

"Если жиров в рационе нет, то прием масляной формы витамина D3 будет бесполезен. Поэтому, например, применять эту форму, вне приема пищи нельзя. А витамин D3, который содержится в поливитаминах, как правило, имеет низкую дозировку. При выраженном дефиците такой БАД не поможет справиться с этой недостаточностью", – сказала Скорогудаева.

Прием водорастворимой эмульсионной формы считается самым эффективным способом поднять уровень витамина D3 в крови: в этом случае витамин D3 эмульгирован жирами, что позволяет ему эффективнее всасываться в кровь, подытожила эксперт.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.