Диетолог Пристанский: хурма помогает укрепить иммунитет осенью

С приходом октября на прилавках магазинов начала появляться хурма. По мнению диетолога Романа Пристанского, регулярное употребление этого плода может помочь в борьбе с осенней хандрой, укрепив иммунитет.

"Сам плод очень сильно богат клетчаткой, что хорошо чистит ЖКТ. Также там много витамина А, витаминов В, что важно для нашей мышечной ткани, скелетной мускулатуры, сердечно-сосудистой системы", – цитирует диетолога "Радио 1".

По его словам, содержащиеся в хурме витамины группы В помогают организму лучше усваивать белок, что способствует восстановлению и обновлению тканей.

Пристанский отметил, что некоторым не по вкусу терпкость плода, однако эту проблему легко решить в домашних условиях. Достаточно убрать хурму в полиэтиленовом пакете в морозилку на несколько часов, а затем дать ей дозреть в холодильнике.

Диетолог заверил, что витамины никуда не пропадут – по количеству минералов, солей, сахара там будет все то же самое.

Ранее эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, что осенью стоит обратить внимание на айву, грушу и гранат. Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и укрепления иммунитета важно насытить организм омега-3 жирными кислотами, которые есть в жирной рыбе, льняном и рапсовом маслах и грецких орехах.