Врач Чернышова назвала четыре привычки, которые снижают иммунитет

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Стресс, недосып, курение и прием алкоголя снижают иммунитет, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, тяжелые переживания впоследствии нередко приводят к развитию или обострению каких-либо заболеваний. Дело в том, что в момент острого стресса организм оказывается беззащитен перед инфекциями.



Надежда Чернышова врач-терапевт Вредные привычки тоже подрывают иммунитет. Алкоголь и табак – это яд, и организм вынужден отвлекаться на то, чтобы обезвредить его и как-то скомпенсировать нанесенный урон.

Кроме того, на иммунитете негативно сказывается недосып.

"Если человек мало спит, нагрузка на организм повышается и он становится более подвержен заболеваниям", – указала Чернышова.

Для укрепления иммунитета терапевт посоветовала чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физической активностью, высыпаться, научиться справляться со стрессом и избегать вредных привычек.

"Абсолютно точных цифр, сколько именно человеку нужно спать, нет – норма у каждого своя. Нужно ориентироваться на то, как человек себя чувствует после пробуждения. Если бодрый и отдохнувший, то значит, все хорошо. Если до первой чашки кофе человек не может прийти в себя, значит, сна недостаточно и нужно ложиться раньше", – отметила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что активное употребление чеснока и лука не поможет поднять иммунитет. Несмотря на то что в этих продуктах и содержатся фитонциды, которые действительно обладают антимикробным и дезинфицирующим свойствами, эффект от них недолгий и действует только в зоне распространения аромата.