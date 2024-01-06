Врач развеял миф о влиянии лука и чеснока на иммунитет

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Активное употребление чеснока и лука отдельно от других профилактических мер не поможет поднять иммунитет. Об этом Москве 24 рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

По словам эксперта, в луке и чесноке содержатся летучие соединения – фитонциды, которые действительно обладают антимикробным и дезинфицирующим свойством. Однако их эффект недолгий и только в зоне распространения аромата. В целом эти овощные культуры богаты полезными для организма человека веществами и нужны в рационе.

"Например, чеснок содержит мощные антиоксиданты, важный для регуляции уровня сахара в крови хром, кобальт, полезный для печени и нервной системы, витамины группы B, С, Е и другие, а также микроэлементы. Они, безусловно, укрепляют иммунитет и помогают противостоять простуде. Но только в составе сбалансированной диеты, включающей нужное количество белков, углеводов, полезных жиров и витаминов", – объясняет Тяжельников.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Поднять иммунитет усиленным употреблением только чеснока и лука невозможно. Также не нужно рассчитывать на лук и чеснок как на лекарство от простуды.

В день достаточно съедать половину зубчика чеснока и четверть средней луковицы. Желательно употреблять их в сыром виде, поскольку термическая обработка снижает полезные свойства этих овощных культур. Вместе с тем стоит учитывать, что у таких продуктов есть и противопоказания.

"Лук и чеснок содержат большое количество эфирных масел и ряд других веществ, которые могут провоцировать изжогу, тошноту, боли в желудке. Поэтому людям с заболеваниями ЖКТ следует ограничивать их употребление, особенно в сыром виде, и отдавать предпочтение термически обработанным", – заключил врач.

Ранее врач-диетолог Уитни Линсенмейер порекомендовала не злоупотреблять имбирем. По ее словам, сам по себе этот продукт полезен для организма. Однако, если не соблюдать меру, из-за активных соединений в имбире человек рискует получить раздражение полости рта и горла. Кроме того, вздутие, спазмы и желудочно-кишечные расстройства способен вызвать экстракт этого растения.