Врач предупредила об опасности имбиря

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Врач-диетолог Уитни Линсенмейер предупредила об опасности злоупотребления имбирем. Об этом сообщает радио КП.
По словам специалиста, имбирь полезен для здоровья, но нужно знать меру, иначе может появиться раздражение рта и горла из-за активных соединений, которые придают ему пряность и остроту.
"Экстракт зачастую провоцирует желудочно-кишечные расстройства, спазмы, а также вздутие", – подчеркнула Линсенмейер.
Ранее эксперты рассказали о ключевых полезных свойствах имбиря, который может оказывать благотворное влияние на организм. Специалисты выделили такие качества корня, как способность облегчать головную боль и защищать мозг. В последнем случае ключевую роль играют антиоксиданты, которые не допускают в мозг высокоактивные молекулы.
"Доктор 24": имбирь
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