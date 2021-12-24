Эксперты раскрыли пользу имбиря для мозга

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Эксперты рассказали о ключевых полезных свойствах имбиря, который может оказывать благотворное влияние на организм, следует из статьи портала Food News.

Специалисты выделили такие качества корня, как способность облегчать головную боль и защищать головной мозг. В последнем случае ключевую роль играют антиоксиданты, которые не допускают в мозг высокоактивные молекулы.

Кроме того, употребление имбиря помогает укрепить память и улучшить внимание. Отдельное важное свойство продукта – регулирование химических веществ, связанных с депрессией.

Употребление корня имбиря выступает фактором выработки дофамина и серотонина в организме. Пряность способна противостоять утомлению надпочечников и предупреждать осложнения из-за диабета.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев ранее рассказал, что в сезон простуд следует употреблять сок из цитрусовых, а также настойки с имбирем, медом и лимоном.

