Диетологи рассказали о полезных для организма напитках

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Американские диетологи рассказали о напитках, которые следует пить, чтобы реже болеть и укрепить иммунитет, сообщает издание Eat This, Not That!.
Из полезных для организма напитков эксперты выделили чистую воду, кефир и йогурты, травяной и зеленый чай. Специалисты посоветовали класть в обычный чай лимон и имбирь, а также можно употреблять яблочный сидр и ягодные смузи.
Достаточно важно, по словам диетологов, выпивать ежедневно нормальное количество жидкости, так как вода очищает организм и насыщает кровь кислородом.
"Кроме того, вода принимает участие в производстве лимфы, которая переносит белые кровеносные тельца и клетки иммунной системы по всему организму, а это помогает правильной борьбе с бактериями и вирусами", – пояснил диетолог Иса Куявски.
В свою очередь, диетолог Кэрри Лэм советует пить травяные чаи, например чай из одуванчиков или шиповника. Первый способствует выведению из организма токсинов, а второй содержит витамин С, кверцетин, катехины и эллаговую кислоту, которые также помогают очистить организм и борются с воспалительными процессами. Но, по словам специалиста, сначала необходимо посоветоваться с медиком.
Ранее нутрициолог Мария Розанова назвала самый полезный для здоровья чай. Она посоветовала выбирать преимущественно крупнолистовой чай, избегая напитков с различными ароматизаторами и добавками. По мнению эксперта, разнообразить вкус напитка помогут кусочки фруктов или ягод и натуральные травы.
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