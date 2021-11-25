Нутрициолог назвала самый полезный для здоровья чай

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Нутрициолог Мария Розанова в беседе с Москвой 24 посоветовала выбирать преимущественно крупнолистовой чай, избегая напитков с различными ароматизаторами и добавками.
По мнению эксперта, разнообразить вкус напитка помогут кусочки фруктов или ягод и натуральные травы.
"Старайтесь вообще не употреблять пакетированные чаи – в них пыль и чайный отсев, красители и ароматизаторы", – отметила нутрициолог.
Специалист рассказала, что безопасным для здоровья будет употребление двух-трех кружек черного или зеленого чая в день. Нельзя также забывать о чистой воде, которая необходима организму.
Нутрициолог пояснила, что у травяного чая есть противопоказания, поэтому начинать надо с самых безопасных вариантов, подходящих для всех. Лечебные сборы эксперт советует покупать в аптеках и пить по рекомендации врача при конкретных заболеваниях.
Например, ромашка успокаивает, снимает спазмы, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Иван-чай снижает отечность за счет выведения лишней жидкости, расслабляет. Шиповник тонизирует, бодрит, особенно в смеси с черным или зеленым чаем, а его отвар рекомендуется при гипотонусе желчного пузыря. Мята ускоряет пищеварение, успокаивает, уменьшает газообразование, поэтому ее хорошо заваривать, когда болит живот. Лаванда расслабляет, настраивает на сон.
Ранее врач-диетолог Марина Степанян посоветовала не исключать из рациона чай и кофе, но необходимо помнить, что эти продукты увеличивают пищевую ценность, особенно если добавлять в них сахар и молоко. Нужно учитывать состояние здоровья, количество напитка, время суток. По словам эксперта, употребление большого количества кофе на ночь может привести к нарушению сна, повышенной нервной возбудимости и беспокойству.
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