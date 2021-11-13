Черный чай помогает справиться с гипертонией – ученые

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Регулярное употребление черного чая помогает бороться с гипертонией. С таким утверждением выступили ученые из Университета Западной Австралии, результаты исследования которых опубликовали в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Специалисты наблюдали, как чай влияет на мужчин и женщин с повышенным систолическим артериальным давлением. Участники эксперимента выпивали по три чашки черного чая либо содержащего кофеин напитка без флавоноидов в день.

Оказалось, что чай по сравнению со вторым напитком оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления. Днем изменения показателей были незначительными, а ночью они снижались на 10%.

Такой эффект заметили в первые же сутки эксперимента. Он сохранялся в течение шести месяцев, при этом не зависел от изначального уровня артериального давления и частоты сердечных сокращений испытуемых.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что некий компонент черного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления ночью.

Ранее специалист по питанию и диетологии Гизем Гермюш назвал продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови. К таковым он отнес рыбу, яйца, йогурт, бобовые и плоды красного цвета, а также фундук, миндаль и грецкие орехи.

