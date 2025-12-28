Форма поиска по сайту

28 декабря, 04:26

Происшествия
Dagens nyheter: тысячи домов в Швеции остались без электричества из-за урагана

Тысячи домов в Швеции остались без электричества из-за урагана – СМИ

Два человека погибли и свыше 40 тысяч домов остались без электричества из-за урагана "Юханнес" в Швеции. Об этом сообщает газета Dagens nyheter.

По информации издания, в некоторых районах страны скорость ветра превысила 45 метров в секунду. В центре города Сундсвалль сорвало часть крыши отеля, в центральной Швеции повалено более тысячи деревьев.

Еще до начала бедствия Транспортное управление Швеции объявило об отмене железнодорожного движения в центральной и северной частях страны.

Кроме того, были отменены рейсы морских паромов.

Ранее в двух поселках Елизовского района Камчатского края был введен режим ЧС из-за отключения света после мощного циклона. В пресс-службе районной комиссии подчеркнули, что стихия обрушилась на регион 27 декабря и сопровождалась ураганным ветром и сильными осадками. Это привело к многочисленным обрывам линий электропередачи.

