VietnamNews: количество погибших в результате наводнений во Вьетнаме выросло до 55

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Количество погибших в результате наводнений в центральном Вьетнаме увеличилось до 55. Об этом сообщает VietnamNews со ссылкой на службу преодоления последствий природных катастроф министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама.

Поданным портала, еще 13 человек считаются пропавшими без вести. При этом наиболее пострадавшими остаются провинции Даклак (погибли 27 человек) и Кханьхоа (14 человек).

Экономический ущерб от наводнений составил более 340 миллионов долларов. Разрушены или повреждены 946 жилых строений, полностью или частично затопленными остаются 28 460 домов. Почти 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов были уничтожены.

Наводнения также прервали транспортную связанность центральных провинций с югом Вьетнама

Ранее сообщалось, что не менее 70 россиян находятся в районах вьетнамской провинции Кханьхоа. Некоторые туристы живут в городе Нячанга, который также пострадал от стихии. Диппредставительство мониторит ситуацию и готово оказать помощь россиянам при необходимости.

Генконсульство продолжает направлять властям Вьетнама все имеющиеся сведения о местонахождениях российских туристов.