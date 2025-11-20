Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 13:40

Происшествия

Не менее 70 россиян находятся в охваченных наводнением районах Вьетнама

Фото: ТАСС/dpa/Tran Van Thong

Не менее 70 россиян находятся в районах вьетнамской провинции Кханьхоа, где недавно началось наводнение. Об этом ТАСС рассказали в генконсульстве РФ в Хошимине.

В частности, некоторые туристы из России живут в городе Нячанга, который также пострадал от наводнения. Однако проведение спасательных мероприятий в зоне бедствия осложняется высокой нагрузкой на экстренные службы и труднодоступностью ряда затопленных районов для лодок и техники.

Несмотря на это, диппредставительство мониторит ситуацию во Вьетнаме и готово оказать помощь россиянам при необходимости. В настоящее время находящиеся в провинции Кханьхоа граждане РФ создают каналы в мессенджерах для обмена данными, собирают и распределяют лекарства, а также средства экстренного спасения.

Генконсульство продолжает направлять властям Вьетнама все имеющиеся сведения о местонахождениях российских туристов.

Ранее на Филиппины обрушился супертайфун "Фунг-Вонг". В связи с этим свыше 1,4 миллиона местных жителей были эвакуированы. В результате погибли до 25 человек, в том числе 10-летний ребенок.

В посольстве РФ в Маниле рассказали, что россияне не пострадали в результате супертайфуна. Тем не менее в диппредставительстве посоветовали российским туристам оставаться в безопасных местах, пополнить запас воды, продуктов и лекарств, а также зарядить телефоны и следить за оповещениями местных властей.

Во Вьетнаме эвакуировали москвичей, застрявших в автобусе из-за наводнения

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика