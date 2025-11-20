Не менее 70 россиян находятся в охваченных наводнением районах Вьетнама

Фото: ТАСС/dpa/Tran Van Thong

Не менее 70 россиян находятся в районах вьетнамской провинции Кханьхоа, где недавно началось наводнение. Об этом ТАСС рассказали в генконсульстве РФ в Хошимине.

В частности, некоторые туристы из России живут в городе Нячанга, который также пострадал от наводнения. Однако проведение спасательных мероприятий в зоне бедствия осложняется высокой нагрузкой на экстренные службы и труднодоступностью ряда затопленных районов для лодок и техники.

Несмотря на это, диппредставительство мониторит ситуацию во Вьетнаме и готово оказать помощь россиянам при необходимости. В настоящее время находящиеся в провинции Кханьхоа граждане РФ создают каналы в мессенджерах для обмена данными, собирают и распределяют лекарства, а также средства экстренного спасения.

Генконсульство продолжает направлять властям Вьетнама все имеющиеся сведения о местонахождениях российских туристов.

Ранее на Филиппины обрушился супертайфун "Фунг-Вонг". В связи с этим свыше 1,4 миллиона местных жителей были эвакуированы. В результате погибли до 25 человек, в том числе 10-летний ребенок.

В посольстве РФ в Маниле рассказали, что россияне не пострадали в результате супертайфуна. Тем не менее в диппредставительстве посоветовали российским туристам оставаться в безопасных местах, пополнить запас воды, продуктов и лекарств, а также зарядить телефоны и следить за оповещениями местных властей.

