Число погибших после тайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах возросло до 25 человек

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Количество погибших в результате обрушившегося на Филиппины супертайфуна "Фунг-Вонг" увеличилось с 18 до 25. Об этом сообщает AFP со ссылкой на отчет управления гражданской обороны республики.

По предварительным данным, тела 19 жертв стихии были обнаружены в Кордильерском административном районе, где расположен крупнейший горный хребет Филиппин. В числе погибших оказался 10-летний ребенок.

В посольстве РФ в Маниле рассказали ТАСС, что россияне не пострадали в результате супертайфуна. Тем не менее в диппредставительстве посоветовали российским туристам оставаться в безопасных местах, пополнить запас воды, продуктов и необходимых лекарств, а также зарядить телефоны и следить за оповещениями местных властей и экстренных служб.

Супертайфун "Фунг-Вонг" обрушился на Филиппины 9 ноября. В связи с этим свыше 1,4 миллиона местных жителей были эвакуированы.

Сильный ветер повредил линии электропередачи, поэтому без электричества остались примерно 3 миллиона граждан в 12 регионах республики. Из-за непогоды были также отменены свыше 300 внутренних и международных авиарейсов.