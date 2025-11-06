Путин направил соболезнования президенту Филиппин из-за жертв после тайфуна

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил искренние соболезнования президенту Филиппин Фердинанду Маркосу в связи с большим количеством погибших и разрушений, вызванных тайфуном, который обрушился на центральные районы республики. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что россияне разделяют скорбь родственников погибших филиппинцев. Российский лидер выразил надежду на скорейшее преодоление последствий тайфуна.

Основной удар стихии пришелся на остров Себу. Там из-за сильных ливней оказались затоплены улицы. В радиусе действия тайфуна "Калмаэги" максимальная скорость ветра составляла 130 километров в час с порывами до 180 километров в час.

В результате погибли 140 человек, еще 127 числятся пропавшими без вести. Кроме того, из-за тайфуна были эвакуированы примерно 387 тысяч человек. В 53 населенных пунктах введено чрезвычайное положение, которое позволяет местным властям использовать экстренные фонды и замораживать цены на товары первой необходимости.

