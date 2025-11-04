26 человек погибли из-за тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах

Фото: ТАСС/EPA/JUANITO ESPINOSA

26 человек погибли из-за тайфуна "Калмаэги", который наблюдался в Филиппинах. Об этом сообщает газета Inquirer со ссылкой на официального представителя управления гражданской обороны республики Джуни Кастильо.

Кастильо уточнил, что 22 из 26 человек были найдены мертвыми в регионе Центральные Висайи. При этом все случаи гибели должны будут пройти процедуру подтверждения.

Кроме того, из-за тайфуна было эвакуировано примерно 387 тысяч человек.

Основной удар стихии пришелся на остров Себу. Там из-за сильных ливней оказались затоплены улицы. В радиусе действия тайфуна максимальная скорость ветра составляет 130 километров в час с порывами до 180 километров в час.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования генсеку ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу в связи с последствиями тайфуна в республике.

По словам Путина, в РФ разделяют скорбь вьетнамцев, которые потеряли своих родных и близких из-за стихийного бедствия. Глава государства выразил надежду на выздоровление всех, кто получил ранения, и на скорейшее возвращение пострадавших регионов к нормальной жизни.

Жертвами тайфуна "Буалой" во Вьетнаме стали 29 человек, еще 139 пострадали. Причиненный ущерб от стихии превысил 304 миллиона долларов.

