Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с тайфуном

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования генсеку ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу в связи с последствиями тайфуна в республике. Телеграмма российского лидера размещена на сайте Кремля.

По словам Путина, в РФ разделяют скорбь вьетнамцев, которые потеряли своих родных и близких из-за стихийного бедствия.

"Надеемся на полное выздоровление всех, кто получил ранения, и скорейшее возвращение пострадавших регионов к нормальной, благополучной жизни", – указано в тексте.

Жертвами тайфуна "Буалой" во Вьетнаме стали 29 человек, еще 139 пострадали. Причиненный ущерб от стихии превысил 304 миллиона долларов.

В конце сентября в Гонгонге бушевал тайфун "Рагаса", из-за чего там вводили высший, десятый уровень предупреждения. В городе были ливни и грозы, а скорость ветра достигала 118 километров в час. При этом информация о пострадавших россиянах не поступала.

По последним данным, из-за стихии пострадали 33 человека, еще 765 смогли спрятаться в 50 временных убежищах