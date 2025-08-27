Разрушительный ураган с порывами ветра до 47 м/с обрушится на Камчатку

Фото: ТАСС/Наталья Акбирова

Разрушительный ураган, из-за которого порывы ветра могут достигать 47 метров в секунду, приближается к Камчатке. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Метеоролог предупредил, что опасная погода ожидается не только в Елизовском и Усть-Большерецком районах Камчатского края, но и на Сахалине, а также на Курильских островах. В частности, в ночь на 28 августа в Сахалинской области возможен сильный дождь и усиление ветра, порывы которого могут достигать 30 метров в секунду.

Во второй половине ночи ураган прогнозируется и на Курилах. Там порывы ветра составят до 35 метров в секунду.

Несмотря на данный прогноз, Вильфанд уточнил, что ветер такой силы наблюдается в редких случаях. Он объяснил, что ураганом считается ветер, скорость которого выше 33 метров в секунду.

Ранее два человека погибли во Франции из-за урагана с порывами ветра до 38 метров в секунду и проливных дождей. По данным СМИ, одной из жертв стал 12-летний подросток в департаменте Тарн и Гаронна. На него и на нескольких взрослых упала ветка дерева. Ребенка отбросило в реку Аверон. В результате врачам не удалось его спасти.

В департаменте Майен погиб 52-летний мужчина. Он на автомобиле врезался в упавшее на дорогу дерево. По данным спасательной службы, еще 17 человек пострадали. Кроме того, ураган причинил большинству департаментов материальный ущерб, повредив дома и инфраструктуру.

