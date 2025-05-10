Garowe: минимум 12 человек погибли из-за сильных ливней в Сомали

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Как минимум 12 человек погибли из-за сильных ливней в Сомали, которые продолжаются в государстве с пятницы, 9 мая. Об этом сообщает Garowe со ссылкой на источники.

По данным издания, несколько людей погибли в результате обрушения зданий. При этом в столице Могадишо проводятся поиски 11-летнего мальчика, которого унесло водой.

Ранее серия разрушительных торнадо и ливней накрыла юг и центр США. Сообщалось о гибели не менее 12 человек, в том числе одного ребенка. В результате непогоды были госпитализированы более 100 человек. В некоторых районах выпало до полуметра осадков, после чего начались масштабные наводнения.

До этого южные регионы Бразилии пострадали от сильного урагана. Гроза и ветер скоростью до 30 метров в секунду сносили все на своем пути. На одной из трасс перевернулась многотонная фура.