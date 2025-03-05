Новости мира: мощный смерч разрушил склад в Техасе

На юге США, в Техасе, мощный смерч разрушил склад. Конструкция разлетелась на части, а содержимое разбросало на десятки метров. Стихия оставила без электричества больше 400 тысяч домов и предприятий. В ближайшие сутки торнадо и наводнения ожидаются сразу в нескольких штатах. Там идут проливные дожди, которые сопровождаются резкими порывами ветра.

Тысячи жителей эвакуировали из-за масштабного наводнения в Индонезии. Уровень воды там начал стремительно повышаться из-за проливных дождей. О погибших не сообщается. Местные власти организовали для пострадавших временные убежища, медицинские пункты и общественные кухни. Из-за наводнения предприятия приостановили работу. По масштабам это наводнение превзошло то, которое было 5 лет назад. В некоторых районах вода поднялась на 8 метров.

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