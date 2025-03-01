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Новости

01 марта, 09:15

Происшествия

Новости мира: проливные дожди затопили и отрезали от цивилизации населенные пункты в Индии

Новости мира: проливные дожди затопили и отрезали от цивилизации населенные пункты в Индии

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Сильнейшие дожди привели к наводнениям в Индии. Занятия в школах отменены, некоторые населенные пункты отрезаны от большой земли. Огромный оползень перекрыл реку, из-за чего под угрозой затопления оказалась целая деревня. Людей эвакуируют, есть сообщения о пострадавших. Закрыты сотни дорог, в том числе несколько национальных шоссе. Несколько автомобилей унесло потоком воды, справиться с которым не могут даже грузовики.

Тем временем на французский остров Реюньон в Индийском океане обрушился мощный тропический циклон, который также принес сильнейшие наводнения. Пострадали три человека, двое из них числятся пропавшими без вести. Разрушительные потоки воды подхватывают и уносят машины, а скорость ветра превышает 40 метров в секунду. Без электричества и связи остались почти 200 тысяч домов. По прогнозам, непогода стихнет не раньше 2 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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