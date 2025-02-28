Появились кадры аварии с автобусом в Петербурге

Опубликовано видео момента аварии с автобусом в Санкт-Петербурге. Оно размещено в телеграм-канале местной прокуратуры.

На кадрах видно, как автобус на большой скорости поворачивает влево, из-за чего пешеходы отбегают от края проезжей части. Затем автобус врезается в черный автомобиль, а далее задевает еще несколько машин.

ДТП произошло 28 февраля на Варшавской улице в Московском районе Петербурга. По предварительным данным, водитель автобуса № 147 не справился с управлением, столкнулся с семью автомобилями и выехал на тротуар.

Он также врезался в другой общественный транспорт маршрута № 13 и наехал на остановку. В результате погибла женщина-пешеход, которая в этот момент находилась на тротуаре. О точном числе пострадавших не сообщалось.

В ГСУ СКР по городу организовали доследственную проверку по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности. В это же время было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, уточняли в МВД. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков взял ситуацию на месте происшествия на свой личный контроль.

