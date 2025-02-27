Два человека погибли при ДТП у автобусной остановки в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Нижегородской области"

Два человека погибли при ДТП с автомобилем, который влетел в остановку общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального управления МВД.

Инцидент случился в Сормовском районе города. По предварительной информации, водитель каршеринга двигался по улице Землячки, но в какой-то момент допустил опрокидывание автомобиля. Затем транспорт задел автобусную остановку, из-за чего двое погибли и еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

"На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация предварительная и требует уточнения", – добавили там.

Установление обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура Нижегородской области.

Ранее на 261-м километре дороги Омск – Муромцево у одного из грузовиков оторвался прицеп. Затем он выехал на встречную полосу, где в него врезался микроавтобус. После этого в остановившуюся для оказания помощи машину Lexus въехал еще один грузовик. В результате пострадали 12 человек, возбуждено уголовное дело.

