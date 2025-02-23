Семь человек пострадали при столкновении автомобиля с опорой эстакады в Сочи

Фото: vk.com/spasenie_sochi

Семь человек пострадали в результате столкновения автомобиля с дорожной опорой в Сочи, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

Авария произошла в ночь на воскресенье, 23 февраля, на федеральной трассе А-158, которая является дублером Курортного проспекта. Уточняется, что водитель не справился с управлением и врезался в опору эстакады.

В результате столкновения автомобиль снес дорожное ограждение. При этом никто из пострадавших не погиб.

Ранее водитель BMW врезался в ограждение на трассе М-11 в Тверской области. Это произошло после того, как иномарка столкнулась с Citroёn. В результате случившегося два человека погибли и один пострадал.