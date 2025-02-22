Водитель BMW врезался в ограждение на трассе М-11 в Тверской области

Фото: телеграм-канал "Полиция 69"

Два человека погибли и еще один пострадал в результате ДТП с BMW на трассе М-11 в Конаковском районе Тверской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, на 140-м километре дороги иномарка столкнулась с Citroёn, после чего врезалась в ограждение.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля BMW, пассажир автомобиля BMW с тяжелыми травмами доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники ведомства, регионального управления МЧС РФ и скорой медицинской службы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в башкирском Салавате по ходу движения загорелся автобус, в котором находились 70 пассажиров. Транспортное средство двигалось по улице Первомайской, когда его двигатель вспыхнул. Прибывшие на место ЧП спасатели потушили огонь в моторном отсеке. Люди из автобуса эвакуировались самостоятельно, пострадавших не было.

