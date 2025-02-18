Разбитый микроавтобус перегородил трассу М-5 в районе поселка Октябрьский

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Поврежденный микроавтобус застрял посреди дороги на трассе М-5 по направлению в сторону Москвы, в районе поселка Октябрьский. Из-за этого движение на участке затруднено.

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