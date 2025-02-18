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Новости

18 февраля, 11:30

Происшествия

Разбитый микроавтобус перегородил трассу М-5 в районе поселка Октябрьский

Разбитый микроавтобус перегородил трассу М-5 в районе поселка Октябрьский

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Поврежденный микроавтобус застрял посреди дороги на трассе М-5 по направлению в сторону Москвы, в районе поселка Октябрьский. Из-за этого движение на участке затруднено.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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