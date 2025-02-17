ДТП с несколькими авто произошло на Рязанском проспекте

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Столкновение нескольких автомобилей произошло на Рязанском проспекте в Москве в районе дома 39, строения 1. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На место ДТП уже прибыли оперативные городские службы, которые уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

В Дептрансе предупредили, что из-за аварии движение на этом участке затруднено на 1,5 километра. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее ДТП с участием грузового поезда произошло на переезде, расположенном на участке Кресты – Сандарово Большого кольца МЖД. Водитель автомобиля нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Еще одна авария случилась до этого на Большой Полянке в центре Москвы: водитель автомобиля при выезде с подземной парковки сбил 89-летнюю женщину на тротуаре. В результате от полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.