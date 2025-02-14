Автомобилист задавил пенсионерку в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Водитель автомобиля при выезде с подземной парковки сбил 89-летнюю женщину на тротуаре на Большой Полянке в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным на улице Большой Полянке в районе дома 9 водитель автомобиля "Форд", выезжая с подземной парковки, совершил наезд на женщину", – говорится в сообщении.

В результате от полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее автомобилист сбил пешеходов в Екатеринбурге. В результате скончался мужчина 1985 года рождения, еще трое пострадавших, в том числе женщина с ребенком, доставлены в больницу.

Между тем водитель "Газели" насмерть сбил двух пешеходов на 52-м километре Старосимферопольского шоссе. Он наехал на мужчину и женщину, которые двигались в попутном направлении по краю проезжей части. В результате оба скончались на месте.

