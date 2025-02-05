05 февраля, 21:06Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП на Волгоградском проспекте
Один из автомобилей опрокинулся после столкновения. На место аварии, произошедшей на проспекте возле дома 85, уже прибыли городские оперативные службы.
В связи с ДТП на перекрестке Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта затруднено движение, сообщает Дептранс. Причины происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Ведомство рекомендовало столичным водителям выбирать пути объезда.
Ранее в подмосковном Подольске произошло массовое ДТП. Изначально на улице Кирова столкнулись две машины. Затем одна из них повредила еще шесть транспортных средств, которые были припаркованы недалеко. Информация о пострадавших в аварии не поступала.
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