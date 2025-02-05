Один человек погиб в результате ДТП на Волгоградском проспекте

Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения BMW и такси на Волгоградском проспекте, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Один из автомобилей опрокинулся после столкновения. На место аварии, произошедшей на проспекте возле дома 85, уже прибыли городские оперативные службы.

В связи с ДТП на перекрестке Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта затруднено движение, сообщает Дептранс. Причины происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Ведомство рекомендовало столичным водителям выбирать пути объезда.

Ранее в подмосковном Подольске произошло массовое ДТП. Изначально на улице Кирова столкнулись две машины. Затем одна из них повредила еще шесть транспортных средств, которые были припаркованы недалеко. Информация о пострадавших в аварии не поступала.