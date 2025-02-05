Водитель на BMW врезался в бетонный столб и погиб под Чеховом

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Автомобилист погиб, врезавшись в бетонный столб под Чеховом. О происшествии сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.

Дорожная авария случилась в ночь на 5 февраля в районе 73-го километра автодороги Москва – Симферополь.

"По предварительной информации, водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем марки BMW, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет с последующим наездом на бетонный столб. В результате ДТП водитель скончался на месте, а пассажир получил телесные повреждения", – уточняется в публикации.

Специалисты Госавтоинспекции намерены выяснить детали происшествия.

Ранее три автомобиля столкнулись на автодороге Тюмень – Каменка – граница Свердловской области. По предварительным данным, ДТП произошло по причине того, что один из участников инцидента выехал на встречную полосу.

В результате погибли четыре человека.

