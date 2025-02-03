Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 16:13

Происшествия

Два автобуса столкнулись на западе Москвы

Видео: телеграм-канал "Что там, Москва?"

Два автобуса попали в ДТП на западе Москвы, передает столичный Дептранс.

По данным ведомства, авария произошла около 15:30 на Родниковой улице, в районе дома 2. Там столкнулись автобус коммерческого перевозчика № 343 и автобус городского перевозчика № 507.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется. На месте ДТП работают сотрудники скорой медпомощи. В свою очередь, ГАИ устанавливает подробности происшествия.

Ранее на Ленинградском шоссе в районе дома 3, строения 1, произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль. На месте аварии работали оперативные службы города. Из-за аварии движение было затруднено на два километра.

Два грузовика столкнулись на Ленинградском шоссе

Читайте также


происшествияДТП
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика