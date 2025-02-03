Два автобуса столкнулись на западе Москвы

Два автобуса попали в ДТП на западе Москвы, передает столичный Дептранс.

По данным ведомства, авария произошла около 15:30 на Родниковой улице, в районе дома 2. Там столкнулись автобус коммерческого перевозчика № 343 и автобус городского перевозчика № 507.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется. На месте ДТП работают сотрудники скорой медпомощи. В свою очередь, ГАИ устанавливает подробности происшествия.

Ранее на Ленинградском шоссе в районе дома 3, строения 1, произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль. На месте аварии работали оперативные службы города. Из-за аварии движение было затруднено на два километра.