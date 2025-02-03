ДТП с возгоранием автомобиля произошло на Ленинградском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария, в результате которой загорелась машина, произошла на Ленинградском шоссе в районе дома 3, строения 1. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

На данный момент на месте ДТП задействованы оперативные службы. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших выясняются.

В департаменте предупредили, что движение в районе аварии затруднено на 2 километра. В связи с этим автомобилистам посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее три автомобиля столкнулись на автодороге Тюмень – Каменка – граница Свердловской области. По предварительным данным, ДТП произошло по причине того, что один из участников инцидента выехал на встречную полосу.

В результате погибли четыре человека: супружеская пара, их 8-летняя дочь и ее сестра в возрасте от 9 до 12 лет. Их третий ребенок находится под присмотром врачей с тяжелыми ранениями.

